В Киеве в Оболонском районе ночью 28 сентября неизвестные устроили поджог в здании детского сада. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщается, ночью правоохранители получили сообщение о возгорании в здании детского сада на улице Героев Днепра. Сотрудники полиции установили, что возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже здания.

«На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных парней, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа взломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто», - рассказали в ведомстве.

В данный момент правоохранители проводят следственные действия для установления причастных лиц. Произошедшее было квалифицировано по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, а именно - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленникам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.