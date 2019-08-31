Об этом он заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что договорился с Дудой о восстановлении и перезагрузке двусторонней рабочей группы, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы «все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее».

Дуда подчеркнул, что для поляков очень важно, чтобы каждый погибший человек, был отмечена и имел памятник.