Об этом он заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
«Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше», — сказал Зеленский.
Он также сообщил, что договорился с Дудой о восстановлении и перезагрузке двусторонней рабочей группы, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы «все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее».
Дуда подчеркнул, что для поляков очень важно, чтобы каждый погибший человек, был отмечена и имел памятник.
Напомним, 31 августа Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.
В Варшаве уже состоялась официальная встреча главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой. Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.
1 сентября Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами стран, которые будут принимать в них участие.
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