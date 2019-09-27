также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл призвал анализировать информацию, опубликованную в интернете 8
В УПЦ заявили, что украинские дипломаты продолжают религиозную политику предыдущей власти 13
На Запорожье верующие УПЦ проделали своими стопами Крест 9
В УПЦ рассказали о перспективах всеправославного обсуждения «украинского вопроса» 11
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку стать неуязвимым от темных сил 43
Митрополит Антоний рассказал о том, как понять, несешь ли ты свой крест 16
В УПЦ считают, что Варфоломей создал «вирус» для разрушения православного единства 14
В Винницкой области 28 сентября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой, на которой Божия Матерь открыла сомкнутые глаза 13
В РПЦ подчеркнули, что между наукой и религией есть возможность открытого диалога 10
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отмечают Воздвижение Креста Господнего 25
Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господнего 21
В Бердянске верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворными иконами Богородицы по улицам города 18
В Киеве 28 сентября после реставрации откроют церковь Спаса на Берестове 14
Митрополит Онуфрий считает духовно-пастырскую опеку военнослужащих приоритетом в деятельности УПЦ 21
В Черновцах чиновника, который перерегистрировал 17 храмов УПЦ в ПЦУ, наградили квартирой 42
Украинцы в соцсетях заявили, что захваты храмов УПЦ – это позор для государства 17
Патриарх Кирилл рассказал, откуда берутся чудеса 17
Священник УПЦ рассказал о том, как избежать осенней депрессии 29

В сети Интернет стала доступна, брошюра о том, как оценить боль у детей, которые в силу своего развития или заболевания не могут говорить.

Фото: Фома.ru

Подготовил издание «Оценка боли у невербальных пациентов детского возраста» благотворительный фонд «Детский паллиатив», сообщает православный портал о благотворительности Милосердие.ru.

«Понять, болит ли что-то у невербальных и находящихся в коме детей — сложная задача, как для специалистов, так и для родителей. Если дети не говорят о боли, не отвечают на вопросы родителей или врача, это не значит, что они не испытывают боли», — рассказали авторы пособия.

По их словам, в брошюре рассказано о подходах к оценке боли у детей, «которые не могут о ней рассказать, а иногда и показать своим поведением».

пособие предназначено для врачей, родителей и всех тех, кто работает с детьми, не владеющими речью в силу своего возраста, особенностей развития или тяжелого заболевания, в том числе – находящимися в коме.

Прочитать и скачать брошюру можно на сайте фонда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1794 грн.
15
Теги