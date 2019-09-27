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В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение с чином Воздвижения Креста.

Фото: УПЦ

Ему сослужили представители епископата и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел

Во время великого славословия Предстоятель вынес Святое Древо в центр храма, где был совершен чин Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Сегодня, 27 сентября, Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается пять литургий: в Крестовоздвиженском храме, Успенском соборе, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», в Трапезном храме и в храме преподобного Сергия Радонежского.
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