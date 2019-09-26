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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил вице-президенту США Майку Пенсу отменить визит в Украину для участия в инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки Соединенных Штатов в рамках программы защиты разоблачителей нарушений от 12 августа, сообщает УНИАН.

Жалоба была опубликована сегодня на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки.

«От чиновников США я узнал, что 14 мая или примерно в этот день президент поручил вице-президенту отменить его запланированный визит в Украину для посещения 20 мая инаугурации президента Зеленского», - говорится в жалобе.

В документе отмечается, что американскую делегацию возглавил министр по вопросам энергетики Рик Перри. В жалобе сказано, что украинской стороне дали ясно понять, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, как будет действовать украинский президент на посту.

Как сообщал ForUm, накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ForUm

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