В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, который, как утверждают в ведомстве, «попытался въехать по чужому паспорту» на полуостров, передает КрымРеалии.

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска «Джанкой», подконтрольный сейчас российским службам.

«В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом», – говорится в сообщении ведомства.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.