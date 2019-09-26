также в разделеОбщество
На перепись населения потратят 5 миллиардов
Порошенко рассказал, как празднует день рождения 12
Минобороны запускает проект по борьбе с «совком» в армии 14
В ВАКС прогнозируют «небольшой коллапс» с рассмотрением дел 10
Боевики усилили полицейский режим на оккупированном Донбассе 13
Похитителю картины Куинджи дали 3 года колонии 13
У НАПК появились вопросы к Маркаровой 19
На Волыни таможенники собирали «дань» с водителей 16
У Зеленского отреагировали на лишение лицензии канала 112 Украина 47
Сытник: Дело о вмешательстве в выборы США исчезло после отставки Луценко 20
Шокин через Верховный суд пытается вернуть должность генпрокурора 32
Рябошапка уволил еще двух замов генпрокурора 34
«Это не мы»: НАБУ отрицает причастность к прослушке Трубы 21
Главе Нацполиции назначили заместителя 22
Нацсовет лишил лицензий региональных вещателей канала 112 Украина 46
Украина подписала «безвиз» еще с одной страной Латинской Америки 17
Аваков оставил Князева в МВД 33
Синоптики дали прогноз на октябрь 54

В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, который, как утверждают в ведомстве, «попытался въехать по чужому паспорту» на полуостров, передает КрымРеалии.

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска «Джанкой», подконтрольный сейчас российским службам.

«В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом», – говорится в сообщении ведомства.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1507 грн.
9
Теги