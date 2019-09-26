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Командование российско-оккупационных войск усилило административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки МО.

В частности, под предлогом мероприятий якобы по противодействию «украинским диверсантам», введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта.

При этом сотрудники т.н. «правоохранительных органов» ОРДЛО часто задерживают лиц, не имеющих паспортов «ЛНР/ДНР», по подозрению в «нелояльности» к оккупационному режиму.
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