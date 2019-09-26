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Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска «Устилуг» незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица таможенного поста систематически требовали деньги с водителей, пересекающих границу. За сумму от тысячи до полутора тысяч гривен неправомерной выгоды с каждого автомобиля таможенники обещали гражданам не создавать искусственных препятствий при перевозке продукции широкого потребления. Зафиксировано, что за одну рабочую двенадцатичасовую смену через пункт пропуска проезжает от пятидесяти до ста пятидесяти автомобилей, транспортирующих соответствующие товары.

По предварительным выводам экспертов, общий размер «дани», которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от шестидесяти до ста пятидесяти тысяч гривен за смену.

Сотрудники СБУ задокументировали девять фактов получения взяток должностными лицами. Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
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