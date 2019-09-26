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По представлению председателя Национальной полиции полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страну, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы вовремя и адекватно реагировать», - завил министр Арсен Аваков.

Напомним, Сергей Князев, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины, продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД.

Вадим Троян с началом военных действий на востоке Украины в статусе добровольца участвовал в АТО, является одним из организаторов батальона «Азов».
ForUm

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