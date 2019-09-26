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Средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре 2019 предполагается 7-12 °, в горных районах 6-7 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во второй и третьей декадах октября проходит переход средней суточной температуры через +8 в сторону снижения, на Закарпатье и юге страны этот переход завершается в первой декаде ноября.

Абсолютный максимум температуры 25-35 ° тепла, в горных районах 18-24 ° тепла; абсолютный минимум 5-16 ° мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях местами 18-23° мороза.

Среднее месячное количество осадков 20-54 мм, в Карпатах 55-83 мм, местами до 122 мм.

«Заморозки в первой половине октября - явление обычное», - напомнили в Гидрометцентре.
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