Если с окончанием сезона отпусков портится настроение, не хочется работать, а жизнь выглядит унылой и безрадостной, возможно у вас осенняя депрессия.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, заместитель главы Синодального отдела по делам медицины УПЦ протоиерей Геннадий Батенко рассказал сайту «ФОМА в Украине» о том, от чего возникает осенняя депрессия и как ее избежать.

«Я хочу сказать по поводу депрессий то, что они сейчас стали носить внесезонный характер. Они бывают и летние, и весенние, и зимние, и осенние, и вообще какие угодно. Бывает, конечно, определенная цикличность, но она достаточно условная. Психиатры констатируют: осенью к ним обращаются больше всего. И это понятно, лето прошло, портится погода, начинаются рабочие будни...

И эта депрессия вполне обоснована, особенно в городах. Потому что город — это некая мясорубка, в которой перекручиваются человеческие судьбы. Многие пропадают на работе с утра до вечера и у них нет никакой личной жизни. Зачастую в городах плохая экология. Вот это все вместе и провоцирует болезни.

Но если вы из города можете уехать куда-то на природу, в деревню, если у вас есть возможность как-то поменять обстановку, активно отдыхать, то вполне возможно избежать осеннего обострения. А у человека, который тяжело работает, мало отдыхает, имеет какие-то личные неприятности, финансовую неустроенность, как раз депрессия и может появиться на фоне сезонных изменений в природе", - рассказал священник.

Также протоиерей Геннадий Батенко посоветовал, что делать в случае наступления депрессии.

"Что делать в таком случае? Говоря современным языком — жить на позитиве. То есть не унывать, стараться себя утешать какими-то маленькими радостями, переключать своё сознание с проблем на другие какие-то вещи.

Верующему в этом плане спокойнее: он может найти утешение в Боге, благодати, молитве. Поэтому пусть неверующие становятся верующими, и им легче будет переносить все невзгоды и депрессии. Надо видеть Бога в природе, надо видеть радость жизни каждого дня, надо научиться благодарить Бога за каждый час прожитой жизни. И тогда будет легче жить», - подытожил заместитель главы Синодального отдела по делам медицины УПЦ.