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В Церкви напомнили, что христианская цивилизация построена на моногамии и не приветствует идею многоженства.

Фото из открытых источников

Об заявил зампредседателя отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает РБК.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением, как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», — сказал он.

Также он подчеркнул, что связи вне брака «угрожают достоинству мужчины и женщины, разрушают семью и лишают обоих супругов счастья».
ForUm

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