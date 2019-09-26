С итальянской стороны горы Монблан может сойти часть ледника. Итальянская власть перекрывает дороги и утверждает, что причиной является глобальное потепление, сообщает ВВС Украина.

По словам местных чиновников, около 250 тыс. кубометров льда могут отколоться от ледника Планпансье на массиве Гранд-Жорас.

Мэр города Курмайор, находящегося вблизи ледника, заявил, что причиной является глобальное потепление.

Выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал схождение ледника предупреждением для всего мира.

«Это предупреждение, перед лицом которого мы не можем быть равнодушными и оставаться в заблуждении, что оно не касается меня, вас, что это далеко от нас во времени и пространстве», - подчеркнул Конте.

«Наоборот, оно должно пробудить и мобилизовать всех нас», - отметил он.

Монблан – самая высокая гора Западной Европы. Массив состоит из одиннадцати вершин, превышающих 4000 метров.

Мэр Курмайора Стефано Мизероччи распорядился перекрыть дороги в итальянской части долины Валь Ферре.

Решение было принято после того, как эксперты сообщили о восхождении ледника со скоростью 50-60 сантиметров в день.

По словам мэра, жителям и туристам ничто не угрожает. Но из осторожности он распорядился эвакуировать людей из горных домиков.

Изменения в экосистеме горы «связаны с климатическими изменениями», сообщил Мизероччи итальянским журналистам.

Точное время восхождения ледника предусмотреть невозможно, считают эксперты из правительства автономной области Валле-д'Аоста и фонда Montagna Sicura («Безопасная гора»).