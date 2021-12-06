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Французский альпинист, который восемь лет назад нашел на Монблане коробку с изумрудами, сапфирами и рубинами, теперь получил половину этих драгоценностей.

Альпинист, чье имя не разглашается, нашел металлическую коробку на леднике на горе Монблан в 2013 году, пишет ВВС.

На пакетиках с драгоценностями можно было различить надпись «сделано в Индии», поэтому французские власти предполагали, что они принадлежали кому-то из пассажиров индийского лайнера, разбившегося на Монблане больше полувека назад.

Удачливый альпинист честно, как положено по французским законам, отнес находку в полицию и до сих пор дожидался, не найдутся ли родственники владельца драгоценностей.

Но они не нашлись, и теперь, по прошествии восьми лет, власти коммуны Шамони, где находится Монблан, согласно закону поделили с альпинистом драгоценности пополам. Каждая половина стоит примерно 150 тысяч евро.

Мэр Шамони Эрик Фурнье, рассказав об этом агентству Франс-пресс, еще раз похвалил альпиниста за законопослушность.

На Монблане в прошлом веке разбились два индийских лайнера. В крушении в 1950 году погибли 48 человек, в крушении 1966 года – 117 человек.

Французские власти предполагают, что драгоценности вез с собой пассажир второго лайнера, который летел из Бомбея (ныне Мумбаи) в Нью-Йорк.

После тех двух крушений альпинисты многие годы время от времени находили на Монблане остатки багажа и человеческие останки.

В 2012 году на склонах горы был найден мешок с дипломатической почтой из Индии. В нем были газеты 1966 года, календари и частное письмо.

В авиакатастрофе 1966 года погиб в числе прочих отец индийской ядерной программы Хоми Джехангир Баба.
ForUm

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