Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении капитану судна «MRIYA» по обвинению в повторном нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна «VILGA», сейчас «MRIYA» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно). Следствием установлено, что подозреваемый, будучи капитаном судна «VILGA», 11.05.2015 года, 01.06.2015 года, 23.06.2015 года и 22.09.2015 года осуществлял заходы в закрытый порт «Севастополь» с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации», - говорится в сообщении.

10 августа 2019 года в ходе расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым прокуратурой АР Крым совместно с СБУ и ГПСУ проведен обыск на «MRIYA», после чего судно было арестовано как орудия совершения преступления.

Отметим, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда (ст. 62 Конституции Украины).