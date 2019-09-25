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В Очакове Николаевской области 23-25 сентября проходят ежегодные сборы военных священников Украинской Православной Церкви из разных уголков страны.

Фото: kapelan.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, 23 сентября прошел съезд и регистрация участников собрания.

На территории санатория «Борисфен», 24 сентября, состоялась конференция на тему «Актуальные вопросы духовного окормления военнослужащих в соответствии с последними изменениями действующего законодательства и перспективы дальнейшего сотрудничества с военными формированиями Украины».

Собрание началось с молитвы. Затем участникам конференции зачитали приветствие Блаженнейшего Онуфрия.

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин рассказал о годовой работе Синодального и епархиальных отделов, а также о проблемах и перспективах развития взаимоотношений Церкви и армии.

Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий.
ForUm

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