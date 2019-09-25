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В четверг, 26 сентября, в западных и северных областях, а также в Винницкой, пройдут дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.  

В восточной части, большинстве центральных областей и на юге удержится сухая погода.

«Температура воздуха - без особых изменений, в течение дня + 14 + 20 градусов, на севере + 10 + 15 градусов. Заморозки отступают. Пока что», - написала она в Facebook.

В Киеве завтра дождь и около 13 градусов.
ForUm

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