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В Варшаве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел под зданием - украинца госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина - он упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего на скамейке под домом.

Полиция не сообщает подробностей и причин трагедии, однако у СМИ есть данные, что речь идет о самоубийстве.

В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.

По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.

 
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