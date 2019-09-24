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В Киеве с 7 по 10 октября состоится XVII Международный фестиваль православного кино «Покров».

Фото: Фома в Украине

Как сообщает "Фома в Украине", в рамках фестиваля покажут 68 фильмов. Вход на все показы (кроме показа фильма-открытия) свободный.

Торжественная церемония открытия, все показы и закрытие фестиваля, во время которого состоится награждение победителей конкурса, пройдут в «красном зале» Дома кино.

Показы пройдут с 10.00 до 22.00 2 и 9 октября и с 10.00 до 16.00 10 октября. Церемония закрытия фестиваля и показ фильма закрытия начнутся в 17.00 и 18.00 соответственно 10 октября.

Лучшие ленты в четырёх номинациях — «Анимационное кино», «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино» и «Полнометражное игровое кино» — определит жюри. В его состав в этом году вошли: режиссёр и продюсер Егор Бенкендорф (председатель жюри), польский режиссёр Юрий Калина, член Национального союза журналистов Украины, выпускающий редактор православного журнала для молодежи «Отрок.ua» Юлия Коминко, Заслуженный артист Украины Дмитрий Лаленков, заместитель главы Синодального Отдела УПЦ по работе с молодёжью, настоятель храма в честь «Успения Божьей Матери» в пгт Коцюбинское протоиерей Николай Могильный и мать-героиня, журналист матушка Виктория Могильная, генеральный директор и продюсер кинокомпании «Fresh Production Group» Олег Щербина.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошел по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в октябре 2003-го. В прошлом году на фестивале было представлено 70 лент из девяти стран мира. 
ForUm

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