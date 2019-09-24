В сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска «Шебекино».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже ​​якобы товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия ...). «Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного «очернения» представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинца освободили из-под стражи», - говорится в сообщении.

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или оккупированных ею территорий, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений.

В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений. При этом, объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или оккупированных территорий с любой целью.