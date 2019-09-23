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В столичный Свято-Введенский монастырь прибыл список всемирно известной почитаемой христианской святыни - Иерусалимской Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, святыня будет находиться в монастыре до 29 сентября.

Иерусалимская Плащаница Пресвятой Богородицы хранится в Гефсиманском подворье (Малой Гефсимании), напротив входа в храм Гроба Господня.

Гефсиманская Плащаница Пресвятой Богородицы представляет собой вырезанное из дерева контурное изображение лежащей Божьей Матери, с художественно выписанным ликом и сложенными на груди ладонями. Размер Плащаницы – один метр. Образ со всех сторон обрамлён в чеканный серебряный оклад, украшенный драгоценными камнями.
ForUm

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