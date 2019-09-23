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На Сумщине в Свято-Рожества Богородичной Глинской пустыни сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память Собора преподобных отцов Глинских.

Фото: Сумская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Сумскую епархию, во время праздничного богослужения представители духовенства и верующие молились за Церковь и мир в Украине.

22 сентября Литургию и молебен возглавили митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

*** Собор Глинских святых — празднование в честь преподобных отцев Глинской пустыни. По преданию, Глинская пустынь основана на месте явления в начале XVI века местным пчеловодам на сосне чудотворной Глинской иконы Рождества Пресвятой Богородицы. После Октябрьского переворота была закрыта большевиками.

Только после распада СССР и обретением Украиной независимости, в августе 1994 года Глинская пустынь была вновь открыта, а её преподобные старцы, а также схимитрополит Серафим (Мажуга), который начинал свой иноческий путь в этой обители, были причислены к лику святых.

8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации 13-ти подвижников Глинской пустыни. 25 марта 2009 года Священный Синод УПЦ благословил включить в Собор Глинских отцов еще имена трех святых.
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