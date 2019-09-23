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На Харьковщине в селе Першотравневое Змиевского района местный житель попытался сжечь заживо священника Изюмской епархии Украинской Православной Цереви протоиерея Леонида Побигайленко и его семью. 

Фото: «Объектив»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт медиа-группы «Объектив», 19 сентября злоумышленник поджег дом, сарай и автомобиль протоиерея Леонида ночью, приблизительно в 22.30, когда семья уже ложилась спать. В этот момент они услышали громкие хлопки.

«Потом почуял запах дыма. Кинулся к дверям, а они не открываются, их специально чем-то подперли снаружи. Я выбрался через окно, открыл двери и вывел матушку с дочерьми на улицу. Уже на улице услышал выстрел», – рассказал пострадавший священник.

На месте правоохранители нашли канистры из-под бензина. Как установили в полиции, поджигателем оказался 32-летний мужчина, родители которого живут рядом со священнослужителем.

После совершенного преступления мужчина пришел домой и пытался застрелиться. Пуля попала мужчине в плечо. Сейчас он находится в реанимации. Все обстоятельства и мотив преступления устанавливает полиция. 
ForUm

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