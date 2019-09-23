В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре открыли набор в детскую художественную школу.
Фото: lavra.ua
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.
В художественную школу принимаются желающие пройти базовое обучение: по рисунку (и графике); по живописи (разными видами красок); по композиции.
Также будут проводиться мастер-классы по разным видам художественного искусства.
Школа начинает работу 1 октября.
О том, как записаться на обучение - можно посмотреть на сайте lavra.ua.
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