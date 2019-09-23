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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре открыли набор в детскую художественную школу.

Фото: lavra.ua

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

В художественную школу принимаются желающие пройти базовое обучение: по рисунку (и графике); по живописи (разными видами красок); по композиции.

Также будут проводиться мастер-классы по разным видам художественного искусства.

Школа начинает работу 1 октября.

О том, как записаться на обучение - можно посмотреть на сайте lavra.ua.
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