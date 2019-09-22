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Украинские правоохранители передали силовикам Турции данные 23 человек, которых подозревают в терроризме. В целом украинская сторона просит выдать 90 человек. Об этом накануне сообщила пресс-служба Нацполиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева, который посетил с визитом Стамбул.

«От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 запроса по людям, которые подозреваются в терроризме, 31 – в мошенничестве и 36 в контрабанде… Турция передала нам двух граждан. Двух человек, подозреваемых в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции», – сказал Князев.

Глава Нацполиции отметил, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.
ForUm

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