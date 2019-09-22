Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России».

Об этом он сказал в интервью Московскому комсомольцу.

«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос, есть ли опасность прямого столкновения армий двух стран.

Российский министр назвал украинцев «братским народом».

«И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — заявил Шойгу.