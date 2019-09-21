По словам министра обороны Андрея Загороднюка, план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
«План будет представлен в следующем году. Но проект плана, первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача — это сделать (это также не будет закончено) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности», — заявил министр обороны.
«Мы сначала анализируем имеющиеся ситуацию и контекст безопасности, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных
По словам министра, план обороны будет периодически пересматриваться, «потому что ситуация динамическая», а параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в закон Об обороне Украины по организации обороны государства, предложенные президентом Владимиром Зеленским.
Законопроект определяет содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время