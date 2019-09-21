По словам министра обороны Андрея Загороднюка, план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«План будет представлен в следующем году. Но проект плана, первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача — это сделать (это также не будет закончено) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности», — заявил министр обороны.

«Мы сначала анализируем имеющиеся ситуацию и контекст безопасности, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т. д. , которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране.

Параллельно с этим делается оборонный обзор, то есть обзор возможностей, которые есть сейчас. Далее, основываясь на этом, мы определяем сценарий угроз. Основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности. Это параллельно также", — пояснил Загороднюк.

По словам министра, план обороны будет периодически пересматриваться, «потому что ситуация динамическая», а параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в закон Об обороне Украины по организации обороны государства, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект определяет содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.