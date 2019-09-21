«Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», - сказал Шустер.

Он напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1 + 1», который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

«Мы продолжали по контракту давали сигнал каналу «1 + 1», они нас не выпускали в эфир», - добавил он.

В интервью "Украинской правде» Коломойский заявил, что причиной этого стало то, то Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого. У каких-то меров. Два по пятьдесят взял. Причем одного мы подсунули специально», - заявил Коломойский.