также в разделеОбщество
Оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного 9
В Черновцах водитель врезался в дом и устроил стрельбу 20
На Донбассе ранены четверо украинских военных 11
20 сентября. Картина дня 20
Криклий: Гиперлупа в Украине не будет, идея, мягко говоря, абсурдная 37
На Хмельницкой АЭС может произойти второй Чернобыль 130
«Подрывника» моста Метро арестовали с правом залога 34
Аксенов избран «главой» Крыма еще на 5 лет 37
На Николаевщине главу общественной организации поймали на вымогательстве 18
Руководителя харьковского вуза задержали за систематические поборы со студентов 53
ГБР разрешили изъять из ОП документы по захвату моряков в Керченском проливе 49
Суд отпустил предполагаемых организаторов двух резонансных убийств 72
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР 33
Мининфраструктуры хочет «максимально упростить» растаможку «евроблях» 27
Россиянину, устроившему стрельбу в больнице Бердянска, дали 5 лет тюрьмы 29
Мужчина выпрыгнул с 4 этажа здания ужгородской полиции, ГБР открыло дело 24
19 сентября. Картина дня 40
Под офисом Зеленского протестовали против «формулы Штайнмайера» 359

Телеведущий и журналист Савик Шустер намерен подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского за его высказывания о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней. 

Шустер и Коломойский поссорились во время прямого эфира программы «Свобода слова» Савика Шустера, пишет 24 канал.

«Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности», - сказал Шустер.

Он напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1 + 1», который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

«Мы продолжали по контракту давали сигнал каналу «1 + 1», они нас не выпускали в эфир», - добавил он.

В интервью "Украинской правде» Коломойский заявил, что причиной этого стало то, то Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого. У каких-то меров. Два по пятьдесят взял. Причем одного мы подсунули специально», - заявил Коломойский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4479 грн.
39
Теги