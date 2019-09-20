Кабинет Министров планирует консолидировать реестры Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с реестром вещных прав для предотвращения манипуляций и прослеживания гражданства конечных бенефициаров компаний, которые хотят купить землю сельхозназначения после отмены моратория на ее продажу. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге в Киеве, передает УНИАН.



«Проблема состоит не в том, что инструментов нет, а в том, что нужно вычистить и построить Госгеокадастр и связать его с реестром прав на собственность, для того чтобы мы эти функции мониторинга могли исполнять. То есть на самом деле это операционный вопрос, который необходимо выполнить», - сказал Милованов. Он отметил, что юридически инструменты для того, чтобы прослеживать гражданство конечных бенефициаров, уже есть. «Мы будем также видеть, если это (деятельность компаний - УНИАН) связано с организованной преступностью... или если это отмывание денег, то есть если деньги приходят из офшоров. Все эти инструменты есть, главная задача - организовать кадастр и реестр прав собственности и систему регистрации, чтобы в тот момент вся надлежащая информация была внесена», - подчеркнул министр. Милованов отметил, что, если эта информация не будет внесена в реестры, принятые законодательные акты не будут работать.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы.