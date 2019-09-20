Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачили на получении систематических взяток, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток с иностранных студентов заведения. В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал тысячу долларов США за «решение вопроса» и не отчисления из учебного заведения.

К противоправной деятельности служащий привлек посредника - гражданина одной из стран Ближнего Востока. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение директором центра первой половины неправомерной выгоды. После получения второго «транша» в размере 500 долларов США правоохранители задержали директора центра и посредника в рабочем кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры предосторожности. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.