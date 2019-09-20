также в разделеОбщество
На Николаевщине главу общественной организации поймали на вымогательстве 11
ГБР разрешили изъять из ОП документы по захвату моряков в Керченском проливе 25
Суд отпустил предполагаемых организаторов двух резонансных убийств 36
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР 18
Мининфраструктуры хочет «максимально упростить» растаможку «евроблях» 20
Россиянину, устроившему стрельбу в больнице Бердянска, дали 5 лет тюрьмы 26
Мужчина выпрыгнул с 4 этажа здания ужгородской полиции, ГБР открыло дело 21
19 сентября. Картина дня 36
Под офисом Зеленского протестовали против «формулы Штайнмайера» 351
Минветеранов будет защищать интересы «подрывника» моста Метро 21
Морпорт «Южный» купил за 26 миллионов 2 списанных тепловоза 31
В ГПУ создали департамент по особо важным делам 16
Украинцев-заробитчан, желающих остаться в Польше, стало больше 61
Суд перенес иск Богдана против журналистов на октябрь 14
Савченко устроилась на работу 589
Задержана информаторка «ЛНР», «искренне» помогавшая ВСУ 83
В Харькове у «закладчика» изъяли крупный запас наркотиков 29
В Виннице Зеленскому выписали удостоверение общества слепых 46

Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачили на получении систематических взяток, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток с иностранных студентов заведения. В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал тысячу долларов США за «решение вопроса» и не отчисления из учебного заведения.

К противоправной деятельности служащий привлек посредника - гражданина одной из стран Ближнего Востока. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение директором центра первой половины неправомерной выгоды. После получения второго «транша» в размере 500 долларов США правоохранители задержали директора центра и посредника в рабочем кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры предосторожности. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4479 грн.
22
Теги