Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским. Так считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, сообщает 112 Украина.
«В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких «компромиссов» в отношении ПриватБанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала», - написал Пайфер в Twitter.
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