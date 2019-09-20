Прокуратура просит Днепровский районный суд Киева арестовать бывшего военнослужащего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщает пресс-служба суда.

«20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №12019100040007826 от 18.09.2019 года в отношении Белько А.Н., подозреваемого в совершении уголовного преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины», – сказано в сообщении.

Рассмотрение ходатайства назначено на 14:00 20 сентября.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

19 сентября замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта.

Следователь Днепровского управления полиции сообщил Белько о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен обратиться в суд с ходатайством о взятии Белько на поруки.