9 архиереев Украинской Православной Церкви приняли участие в международных торжествах в Белоруссии в честь преподобномученика Афанасия Брестского, которые состоялись 17 и 18 сентября в Бресте.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение в брестском кафедральном соборе в честь Симеона Столпника возглавил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей за то, что они прибыли разделить радость торжества.

«Несмотря на то, что многие из гостей нынешнего праздника прибыли из разных стран: Польской Республики, Российской Федерации, Украины, Молдовы, несмотря на то, что мы географически разделены государственными границами, однако у нас есть стержень нашего духовного единства, единства во Христе – святая Православная вера. Вера, за которую мужественно, даже до смерти, пострадал святой преподобномученик Афанасий», – отметил архиепископ Иоанн.

18 сентября архиереи Украинской Православной Церкви приняли участие в традиционном крестном ходе от кафедрального собора Бреста в Свято-Афанасьевский мужской монастырь, где была совершена праздничная литургия и молебен.

Во время богослужения архиереи, представители духовенства и верующие молились о мире на украинской земле и единстве Православной Церкви.

На торжества в Брест также прибыли иерархи Польской Автокефальной Православной Церкви, Русской Православной Церкви и Православной Церкви Молдовы.

*** Преподобномученик Афанасий родился около 1597 года в в Бресте. В 1627 году принял иноческий постриг в Виленском Свято-Духовом монастыре. Позже его назначили игуменом Симеонова монастыря в Бресте.

Святой Афанасий был ярым противником решений Брестского собора 1596 года, из-за чего его не раз арестовывали. В 1648 году его взяли под стражу по ложному обвинению в помощи восставшим казакам. Когда обвинение не подтвердилось, судьи спросили преподобного: «Ты проклинаешь унию?» «Да, – ответил прп. Афанасий, – потому что она и есть проклята».

В ночь на 5 сентября 1648 года после пыток гайдуки убили преподобного Афанасия в сосновом бору возле деревни Гершановичи. На этом месте сейчас находится Свято-Афанасьевский мужской монастырь.