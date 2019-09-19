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В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается дождь и холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«В большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов», – отметила она.

Синоптик отдельно обратила внимание, что ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможные заморозки 0-3 градуса. Заморозки наиболее вероятны при прояснении.

«Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с», – сообщила Диденко.

«В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12, +13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0-3 градуса. Подчеркиваю - в ночь на субботу», – подытожила она.
ForUm

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