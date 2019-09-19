Бюджетные смартфоны могут стать хорошей альтернативой флагманам и дорогостоящим новинками текущего года, если знать, как правильно выбрать такой гаджет. Изучите советы экспертов компании «Киевстар» перед покупкой, чтобы выбрать действительно достойный телефон до 5000 грн и избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Сэкономьте на камере

Бюджетный смартфон чаще всего имеет камеру со скромными характеристиками. Речь идет не о запредельно древних 5-8 мегапикселях (сегодня даже бюджетные модели имеют 12-13 мегапикселей в основной камере), а о качестве оптики камеры и ее фронтального двойника.

«Обратите внимание, что дороже стоят модели, у которых фронтальная камера имеет высокое разрешение и зачастую такое же, как основная. Если вы хотите сэкономить и не планируете делать очень качественные селфи, то вам вполне хватит хорошей основной камеры», — рассказали специалисты компании «Киевстар».

Вы можете делать достаточно хорошие мобильные фотографии и на бюджетную камеру, однако специальных эффектов, например, боке, за малые деньги не купишь. Если это не основная ваша потребность, то качеством камеры ради экономии вполне можно пренебречь.

Возьмите меньше памяти

Бюджетный смартфон также может означать меньшее количество встроенной памяти.

16 Гб = 4000 фото

32 Гб = 8000 фото

64 Гб = 16000 фото

На практике 32 Гб хватит, чтобы целый год увлекаться мобильной фотографией и не скидывать файлы в облако. Если речь идет не только о фото, то, скажем, 32 Гб хватит для скачивания 25-30 приложений и комфортной работы с ними.

Для хранения и просмотра большого количества видео в формате Full HD и разных игр потребуются 64 или 128 Гб памяти. Если у вас есть такая потребность, то этот пункт экономии точно не для вас.

При покупке также стоит учесть, что некоторые модели телефонов имеют слоты под SD-карту, но не дают возможности переносить на нее приложения.

Старые версии iPhone — стоит ли покупать?

Мало кто приобретает смартфон только для звонков — для этого есть кнопочные телефоны, которые в разы дешевле. Поэтому даже к бюджетному гаджету предъявляются требования по производительности и надежности операционной системы. Мировым лидером по этим качества является компания Apple, однако ни один из ее продуктов не назовешь бюджетным. Тогда, может, стоит обратить внимание на прошлые версии айфона?

Специалисты рекомендуют выбирать модели не старше шестого поколения. Более ранние версии айфона не поддерживаются официальным Apple Market и плохо работают с новыми приложениями. И все же, бренд Apple разрушает стереотипы — для большей экономии можно смело брать модели на одно-два и, даже, три поколения назад, чего с другими марками делать не следует.

Китайские подражатели

На мировом рынке и в наших магазинах популярностью пользуются китайские производители смартфонов, которые стремятся достичь такого же качества и занять ту же нишу, что и лидеры западного рынка. При этом китайский бренд может предложить смартфон текущего года выпуска по цене до 5000 грн, а самые бюджетные модели не превышают и 3000 грн.

Возможно, качество и производительность китайских флагманов никогда не превзойдет те же «яблочные» модели, однако такие смартфоны в точности воспроизводят все новые фишки мировых лидеров и не отстают от трендов. Китайский смартфон в бюджетной категории — достойный выбор, при условии, что это оригинальная продукция бренда, а не подделка.

Недорогой смартфон с приличными характеристиками — это реально. Убедитесь сами, проверив один из интернет-магазинов мобильной техники. Применяйте наши советы и экономьте на второстепенных опциях, чтобы за минимум вложений получить максимум результата.