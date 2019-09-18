Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович считает, что предусмотренное сокращение субсидий в бюджете на 2020 год выглядит антисоциальной мерой.

Об этом Колтунович заявил во время утреннего заседания украинского парламента в среду, 18 сентября. По словам политика, уменьшение количества субсидиантов невозможно без снижения цены на отопление и горячее водоснабжение.

Колтунович отметил, что представители фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже внесли в Верховную Раду проект закона, который позволит определить экономические механизмы для снижения цены на газ минимум в два раза.

«Правительство предлагает сократить объём субсидий, которые выделяются на компенсацию коммунальных услуг. Цифра снизиться с 55 до 47,6 млрд. гривен. Это означает, что снизиться не только объём субсидий, а и количество субсидиантов. Поэтому, фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила проект закона, который как раз и определяет экономические механизмы для снижения цены на газ минимум как в два раза. А это значит, что должен быть пересмотрен тариф на отопление и горячее водоснабжение. Тогда сокращение количества субсидий будет выглядеть логичным. Но без снижения тарифов это выглядит антисоциальной мерой», – заявил нардеп.

Колтунович также акцентировал внимание на долговом вопросе, поскольку бюджет на следующий год повторяет проекты бюджетов предыдущих и формируется исключительно на новых долгах.

«Этот бюджет повторяет бюджеты предыдущих годов. А это значит, что это не «бюджеты развития», а «бюджеты проедания». Все наши коллеги постоянно говорят о том, что нам нужно отдавать внешние долги. В 2020 году, 438 млрд. гривен пойдет на обслуживание и возвращение старых долгов, а в доходной части бюджета предусмотрено всего лишь 383 млрд. гривен. То есть это самая худшая норма, которая была сохранена с предыдущего бюджета», – добавил политик.

Напоследок, народный депутат отметил тот факт, что те 2 недели, которые народные депутаты провели в Верховной Раде – не эффективны, поскольку в бюджетную политику следующего года не было заложено никакого нового экономического механизма.

«Нам необходимо изменить принципиально новую экономическую политику, фискальную политику, для того, чтобы сформировать экономическую основу для повышения уровня социальных стандартов в 2020 году», – резюмировал член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» еще в марте договорился о снижении цены на газ для конечного потребителя на 25% при условии прямых поставок из России в Украину.