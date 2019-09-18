Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел будет защищать права всех Церквей без каких-либо привилегий и пообещал делать все возможное, чтобы избежать возникновения конфликтов на религиозной почве.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный юридический отдел УПЦ, 17 сентября состоялась встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

«Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо Церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого», – подчеркнул министр внутренних дел.

Он также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях воздерживаться от привлечения сторонних лиц.

«Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояния определенные группы. У меня большая просьба – не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям. Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, какая это конфессия или какая это Церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона», – объяснил Аваков.

В мероприятии приняли участие глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и глава Синодального Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Митрополит Августин выразил благодарность за обеспечение правопорядка во время проведения всеукраинских крестных ходов, а также других крестных ходов, которые проводились в разных уголках страны верующими УПЦ.

Отдельно он обратил внимание на нарушение прав верующих и религиозных общин Украинской Православной Церкви на местах: на вмешательство в жизнедеятельность приходов и на проблему защиты храмов и церковных зданий.

«Нами зафиксировано самое большое нарушение прав верующих в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях. С начала этого года сложилась негативная тенденция которая заключается в незаконной перерегистрации уставов религиозных общин УПЦ с участием руководителей областных государственных администраций, сопровождающееся рейдерским захватом храмов и церковных зданий, избиения священнослужителей и верующих, подделкой учредительных документов религиозных общин, путем выдачи протоколов территориальной общины за протоколы религиозной общины, или вообще составления протоколов Приходского собрания лицами, которые не принадлежат к религиозной общины.

Кроме этого сторонники ПЦУ во время захвата храмов наносят телесные повреждения. Ими разгорается вражда на религиозной почве, раздаются призывы к избиению, а иногда и вообще угроза убийством. 5 сентября этого года в селе Садов Луцкого района Волынской области священнику УПЦ угрожали гранатами», - сообщил министру митрополит УПЦ.

Митрополит Августин проинформировал Арсена Авакова и других присутствующих правоохранителей о ситуации с неприбытия сотрудников полиции на место совершения уголовных преступлений, о том, что в некоторых регионах правоохранительные органы не реагируют должным образом на нарушения прав верующих УПЦ и прихожане вынуждены в судебном порядке обязывать их регистрировать уголовные производства.

Владыка попросил Арсена Авакова, как министра внутренних дел, взять под личный контроль случаи рейдерского захвата религиозных общин и прекратить нарушение прав верующих УПЦ.

«Мы не требуем привилегированного отношения к нашей Церкви. Но настаиваем на соблюдении принципа равенства перед законом всех вероисповеданий и религиозных организаций в Украине. В то же время мы открыты к взаимодействию с органами государственной власти в рамках Конституции и законов Украины. Сейчас на правоохранительные органы возложена большая ответственность за сохранение мира и правопорядка в нашем государстве. Надеемся что Вы приложите максимум усилий, чтобы в нашем государстве царили законность, мир и порядок», - отметил митрополит Августин.

После встречи глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами передал министру МВД факты нарушений прав верующих и религиозных общин УПЦ.