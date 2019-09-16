На повестке дня Европейского суда по правам человека – жалоба Украины против России и индивидуальные жалобы украинских политзаключенных России. Их будут слушать по очереди. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила председатель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник.



По ее словам, суд будет рассматривать жалобы в порядке от государства к конкретным персонам, поскольку в межгосударственной жалобе есть вопрос, какое государство и с какого времени несет ответственность за нарушения прав человека на территории аннексированного Крыма.

«Вы, наверное, слышали, что Россия готова нести ответственность с одной даты – принятия так называемого закона о присоединении Крыма к России, а украинская сторона настаивает, что Россия должна нести ответственность и за более ранние события, которые начались еще с конца февраля: когда заходили российские войска на территорию Крыма и были первые исчезновения», – сказала Скрипник.