Анафема является свидетельством о том, что тот или иной человек уже не относится к Православной Церкви.

Фото Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своем блоге на сайте «Корреспондент» написал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Владыка напомнил слова апостола Павла об отлучении от общения с Церковью каждого, кто не любит Спасителя мира: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, – анафема, маран-афа́. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь» (1 Кор. 16, 22-24).

«Анафема – это не проклятие, а констатация факта отпадения человека от Церкви. Иными словами, анафема является свидетельством о том, что тот или иной человек уже не относится к Православной Церкви. Анафема – это, скорее, плач и скорбь по тому, кто отпал, чем что-то другое. В то же время анафема – это самое страшное, что может произойти с христианином, ведь тот, кто подпал под анафему, уже не является частью Тела Христова. А первоверховный апостол Павел говорит, что отсутствие любви к Богу уже есть свидетельство отпадения от Него», - подчеркнул епископ Виктор.

Иерарх сказал что, на вопрос о том, что означает любить Бога, ответил сам Господь Иисус Христос.

«Обращаясь к своим ученикам, а вместе с ними и к нам, Он говорит: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам" (Ин. 14, 21). Эти слова Христа нужно воспринимать как некую инструкцию к действию. То есть любовь к Богу – это акт практический, а не только теоретический. Слова Спасителя четко говорят о действенной стороне понимания любви. Любовь, таким образом, это конкретные дела, в данном случае – исполнение заповедей Божьих», – пояснил владыка Виктор.

Он отметил, что к сожалению, подавляющее большинство современных людей сам термин «любовь» воспринимают с эмоциональной точки зрения, «они предпочитают "чувствовать" любовь, а не "переживать" ее. Отсюда – отсутствие определенного психо-эмоционального состояния принимается за отсутствие любви».

«Однако Христос четко указывает, что любить Бога можно только тогда, когда выполняешь Его наставления. Наша любовь к Творцу зависит не от настроения, не от чувств и не от собственных эмоциональных переживаний, а лишь от того, как мы относимся к практическому соблюдению заповедей Божьих. Мы должны не только чувствовать любовь, но и воспроизводить, проявлять ее. Только в таком случае она будет настоящей. И только в этом случае наша любовь приведет нас к единению с нашим Творцом», – подытожил епископ Барышевский Виктор.