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В Харькове 14-15 сентября состоялась встреча православной молодежи из 12 городов Украины.

Фото: Харьковская епархия УПЦ

Инициатива принадлежала активным представителям самой молодежи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии.

15 сентября молодёжь приняла участие в Божественной литургии в Благовещенском соборе и в заупокойной литии у могилы митрополита Никодима (Руснака), которую совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

После богослужения состоялась молодежная встреча в помещении созидаемого епархиального духовно-просветительского центра «Фома», на которой гостям была предложена виртуальная ретроспективная экскурсия по достопримечательностям города. Православные молодые люди из разных регионов Украины получили возможность ближе познакомиться, поделиться своим опытом работы, совместно помолиться.
ForUm

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