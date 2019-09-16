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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан шепчет президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и подсказывает идеи.

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

«Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потеряно момент», - сказал он.

Богдан прокомментировал популярную фотографию из Днипра, когда он что-то шепчет на ухо президенту.

«Тогда возникла идея: давай озвучим паре - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент», - заявил Богдан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. 

Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет. Если 14 сентября не будет торжественно открыт мост, мэр города напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку.
ForUm

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