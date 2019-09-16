также в разделеРелигия
В Запорожье Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел на освящение нового спортзала 7
На Харьковщине появился новый храм УПЦ в честь архистратига Михаила 21
В Виннице тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному храму 9
Митрополит УПЦ рассказал винницким властям о притеснении верующих УПЦ 11
В столичный Десятинный монастырь 24 сентября прибудет икона с частицей мощей Симеона Верхотурского 10
В РПЦ объяснили решение Синода по "Русскому экзархату" 23
Глава Архиепископии Западной Европы объяснил свое решение о присоединении к РПЦ 42
На Черниговщине представители ПЦУ избили священника и женщину 12
РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата и всех священников, которые последовали за ним 11
Сегодня православные отмечают начало церковного года 26
Патриарх Кирилл привел исторический пример Божьего промысла о мире 21
Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию 74
Мэр города поддержал строительство храма УПЦ в Ровно, препятствует группа депутатов 31
Минобороны выплатит премии капелланам за служение в зоне ООС 17
В Житомирской и Черниговской областях появятся новые храмы УПЦ 24
На Тернопольщине верующие УПЦ построят новый храм, вместо захваченного представителями ПЦУ 22
На Полтавщине прихожане УПЦ защищают свой храм в суде 90
В УПЦ рассказали об опасности мнения: «все равно как верить в Бога» 18

В Одессе, 28-30 сентября, торжественно отметят 195-летие основания Свято-Успенского мужского монастыря и 25-летие прославления в лике святых преподобного Кукши.

Фото: Одесская епархия УПЦ

На торжества прибудет Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Предстоятель УПЦ в сослужении архиереев и духовенства 28 сентября в 17.00 возглавит праздничное Всенощное бдение в соборном храме Свято-Успенского мужского монастыря.

В воскресенье, 29 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, а также прибывших на праздник представителей епископата и духовенства, совершит праздничную Божественную литургию и молебен перед мощами Преподобного Кукши. Начало Божественной литургии в 08.00

На следующий день, 30 сентября, Митрополит Онуфрий совершит освящение храма в честь блаженной Матроны на территории Успенской обители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
8
Теги