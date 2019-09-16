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В столичный Десятинный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы 24 сентября, накануне дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского, прибудет икона с частицей его мощей.

Фото: Икона святого Симеона

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Десятинного монастыря, икона прибудет из Урала, где хранятся мощи святого.

Икона с частицей мощей будет вынесена для поклонения на вечернем богослужении в 17.00.

Святой Симеон Верхотурский родился в начале XVII века. При жизни был известен мало. Похоронив родителей, он отказался от наследства боярского рода и отправился за Урал.

Поселившись в селе Меркушино неподалеку от Верхотурья, святой занимался рыбной ловлей, шил зимой шубы, много времени проводил в странствиях и молитве.

Умер святой рано, около 35 лет. Его похоронили на кладбище села Меркушино.

Через полвека тело святого было обретено нетленным. Чудо обретения мощей святого Симеона поразило многих: гроб поднялся от земли, через прогнившие доски были видны сохраненные от тления останки. В скором времени мощи святого исцелили парализованного мужчину, а затем и многих других людей.

Факты о чудесном обретении мощей засвидетельствованы благодаря митрополиту Сибирскому Игнатию, лично прибывшему в Меркушино и сравнившему праведность святого Симеона с подвигами Алексия, митрополита Московского и Сергия Радонежского.

В 1704 году 25 сентября по новому стилю мощи святого были перенесены в Верхотурский Никольский монастырь. В честь этого события ежегодно 25 сентября верующие со всей Сибири стекаются в Верхотурье, чтобы помолиться святому Симеону.
ForUm

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