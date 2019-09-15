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В Варшаве во время спецоперации по разоблачению контрабанды янтаря правоохранители задержали шесть человек, среди них двое украинцев.

Об этом сообщил Центральное антикоррупционное бюро Польши.

«13 сентября 2019 во время спецоперации работники Центрального антикоррупционного бюро в Варшаве задержали шесть человек, среди которых и двух граждан Украины, которые назвались работниками украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась в деле о контрабанде большого количества янтаря на территорию Польши.
ForUm

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