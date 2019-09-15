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В Роспотребнадзоре временно ограничили купание на двух пляжах в оккупированном Крыму — в Бахчисарайском районе и Севастополе.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Вода на побережье пляжей не соответствует санитарным нормам.

«По результатам исследований пробы не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Бахчисарайский район, город Севастополь). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания», — говорится в сообщении.
ForUm

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