Президент Словакии Зузана Чапутова 16 сентября посетит с официальным визитом Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в офисе украинского президента, пишет Европейская правда.
В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.
В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.
Напомним, Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.
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