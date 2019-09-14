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Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовы отметили день Днипра.

Зеленский на Фестивальном причале отведал пива вместе с Богданом и Филатовым.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил волонтер Юрий Мысягин.

«Днепр, с Днём Города! Президент Украины Володимир Зеленський, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днепра Borys Filatov, поздравили город с праздником!», - написал Мысягин в подписи под фото.

Отметим, что в Сети также опубликовано видео с кадрами, как Зеленский дегустирует пиво в Днипре.

Напомним, Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА.
ForUm

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