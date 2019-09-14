В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский представил главу Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко.

Глава украинского государства заявил, что дает ему время до нового года, чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

«До нового года смотрим, как кто справляется. Никто не вечен», — уточнил украинский президент.

Бондаренко поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который «будут возвращать области и людям качественной работой».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время принятие парламентом закона о статусе ветерана.