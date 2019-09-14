Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что для проведения выборов в ОРДЛО Россия должна сначала вывести оттуда свои войска.

Об этом он заявил в кулуарах форума YES-2019, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

«Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность», — пояснил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

«Во время так называемого „референдума“ в Крыму мы видели, как выглядит „безопасность“ под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок», — сказал Тейлор.

«Российских войск там (в ОРДЛО, — ред.) быть не должно», — подчеркнул американский дипломат.