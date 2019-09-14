также в разделеПолитика
Вакарчук раскритиковал решение Рады об увольнении ЦИК 11
Президент наложил вето на новый Избирательный кодекс 10
Климкин объяснил суть формулы Штайнмайера 26
Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА 37
Премьер: Украина готова к газовым переговорам с Россией и ЕС 16
Денисова: Работа по освобождению пленников Кремля продолжается 17
Гончарук назвал успешную Украину лучшим ответом на агрессию РФ 11
По словам Зеленского, законопроект о статусе ветерана будет готов через неделю 20
Лидеры Нормандской четверки не планируют подписывать новые документы 23
Кучма: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину 40
Президент Финляндии: У нас смеются над людьми, которые любят РФ 67
Зеленский: У нас правильные отношения с США 32
Зеленский рассказал рецепт счастья для Украины и ее граждан 38
Елисеев о формуле Штайнмайера: Россия расставляет ловушки 63
Зеленский: Сначала вывод войск, потом – выборы на Донбассе 44
Рейтинг самых популярных YouTube-каналов политиков возглавил Виктор Медведчук 49
Нормандский саммит: Кремль хочет зафиксировать на бумаге «железные договоренности» 50
Кремлю не понравились слова Зеленского о санкциях против РФ 46

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что для проведения выборов в ОРДЛО Россия должна сначала вывести оттуда свои войска.

Об этом он заявил в кулуарах форума YES-2019, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

«Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность», — пояснил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

«Во время так называемого „референдума“ в Крыму мы видели, как выглядит „безопасность“ под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок», — сказал Тейлор.

«Российских войск там (в ОРДЛО, — ред.) быть не должно», — подчеркнул американский дипломат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
71
Теги