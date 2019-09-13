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 В Житомирской области, в поселке Старая Александровка митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим освятил престол и храм в честь Вознесения Господня.

Фото: Нежинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Житомирской епархии, по завершении чина освящения была совершена праздничная литургия.

Митрополит поздравил настоятеля, духовенство и прихожан прихода с особым историческим событием, а также призвал беречь храм, молиться и быть ревностными христианами.

Также в селе Крапивное Черниговской области, по данным сайта Нежинской епархии, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент освятил престол и совершил первую Божественную литургию в Иверском приделе храма Варваринской церкви Нежинского района.

На литургии молились о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В конце богослужения митрополит Климент обратился к верующим с проповедью и благословил всех.
ForUm

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